Несанкционированный детский палаточный лагерь закрыли под Самарой
- РИА Новости
«По результатам работы межведомственной комиссии было принято решение о прекращении деятельности палаточного лагеря и организации вывоза детей», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы регионального управления МЧС.
В ходе выезда инспекторов на место выяснилось, что отсутствует ряд документов по организации деятельности лагеря.
23 июля в детском палаточном лагере «Холдоми» в Хабаровском крае произошёл пожар, в результате произошедшего сгорело более 20 палаток.
Жертвами инцидента стали четыре ребёнка, по факту ЧП возбуждено уголовное дело.