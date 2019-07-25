Несанкционированный детский палаточный лагерь закрыли под Самарой

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Инспекторы МЧС закрыли несанкционированный детский палаточный лагерь в Самарской области после трагедии в Хабаровском крае.
Несанкционированный детский палаточный лагерь закрыли под Самарой
  • РИА Новости

«По результатам работы межведомственной комиссии было принято решение о прекращении деятельности палаточного лагеря и организации вывоза детей», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы регионального управления МЧС.

В ходе выезда инспекторов на место выяснилось, что отсутствует ряд документов по организации деятельности лагеря.

23 июля в детском палаточном лагере «Холдоми» в Хабаровском крае произошёл пожар, в результате произошедшего сгорело более 20 палаток.

Жертвами инцидента стали четыре ребёнка, по факту ЧП возбуждено уголовное дело.

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