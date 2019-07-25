Оставшихся в лагере «Холдоми» детей вывезут 25 июля

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Пресс-секретарь губернатора Хабаровского края Надежда Томченко заявила, что всех детей, оставшихся в лагере «Холдоми», где ранее произошёл крупный пожар, вывезут в четверг, 25 июля.

«Осталось на данный момент 62 ребёнка. В 14:00 по местному времени (07:00 мск) приедет автобус. Часть детей доставят в Комсомольск-на-Амуре, откуда их заберут родители», — цитирует её Интерфакс.

По словам Томченко, в настоящее время детей из лагеря продолжают забирать родственники.

23 июля в детском палаточном лагере «Холдоми» произошёл пожар, в результате произошедшего сгорело более 20 палаток.

Жертвами инцидента стали четыре ребёнка, по факту ЧП возбуждено дело.

Как передавал сайт «Москва 24», психологи столичного Института имени Сербского окажут помощь пострадавшим при пожаре в хабаровском детском лагере.

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