Детский лагерь «Холдоми» прекратит работу 25 июля

Детский оздоровительный лагерь «Холдоми» в Хабаровском крае, где ранее произошёл крупный пожар, прекратит работу в четверг, 25 июля.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя администрации учреждения.

«Издан приказ о закрытии лагеря «Холдоми». Детей передадут родителям до конца дня. Родители уведомляются, кого-то заберут сами, кого-то администрация по согласованию с родителями довезёт до дома», — сказал он.

23 июля в детском палаточном лагере под Хабаровском произошёл пожар, сгорело более 20 палаток.

По последним данным, жертвами инцидента стали четыре ребёнка.

По факту ЧП было возбуждено уголовное дело.

Аттестованный спасатель МЧС России, эксперт по выживанию Эдуард Халилов в беседе с НСН, комментируя произошедшее, заявил, что сотрудники лагеря не были готовы к подобному развитию событий.