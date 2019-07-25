Экс-главу Серпуховского района Шестуна поместят в больницу при СИЗО

Экс-глава Серпуховского района Московской области Александр Шестун, о госпитализации которого сообщалось ранее, будет наблюдаться в больнице при СИЗО-2 УФСИН России по городу Москве.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на представителя пресс-службы ФСИН России.

Отмечается, что после обследования Шестуна специалисты приняли решение направить экс-чиновника в специализированное лечебное учреждение департамента здравоохранения столицы.

«По результатам консилиума врачей данного лечебного учреждения рекомендовано продолжить наблюдение пациента в стационарных условиях МСЧ-77 (медико-санитарная часть №77 ФСИН России. — RT)», — пояснили в ведомстве.

Как уточняет агентство, по словам Юлии Шестун, супруги бывшего чиновника, он держал голодовку с 14 июня.

19 июля Шестуну предъявили обвинение в окончательной редакции.

Мужчину обвиняют в мошенничестве, получении взятки и незаконном участии в предпринимательской деятельности.