Экс-глава Серпуховского района порезал себе руку в суде

Содержащийся в СИЗО бывший глава Серпуховского района Московской области Александр Шестун в качестве знака протеста порезал себе руку во время заседания 235-го гарнизонного военного суда.

«Шестун выступал по видео-конференц-связи из больницы «Матросской Тишины»... Шестун сказал, что у него не осталось способов бороться против произвола, кроме как своей жизнью, после этого он достал что-то маленькое и порезал себе руку, потекла кровь. Видно было, что глубокий порез», — приводит РИА Новости слова его представителя Влады Русиной.

Супруга бывшего чиновника Юлия Шестун выразила удивление в связи со случившимся, так как её муж находится под усиленной охраной.

22 мая в совете при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека сообщили, что содержащийся в СИЗО бывший глава Серпуховского района Московской области Александр Шестун объявил о прекращении голодовки.

Экс-главу Серпуховского района обвиняют в мошенничестве, получении взятки и незаконном участии в предпринимательской деятельности.