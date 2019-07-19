Экс-главе Серпуховского района предъявили обвинение в окончательной редакции

Экс-главе Серпуховского района Александру Шестуну предъявили обвинение в окончательной редакции. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на его жену Юлию Шестун.

По её словам, «предъявленная окончательная редакция обвинения аналогична той, что предъявлялась следователями ранее».

«Речь идет о двух эпизодах. Первый — о выделении участков земли под строительство торгового центра в деревне Борисово девять лет назад, в рамках которого Шестуну предъявляют статьи 159, 174 и 289 УК России. Второй эпизод, по статье 290 УК России, вырос из показаний бывшей начальницы департамента по спорту Татьяны Гришиной. Женщина утверждала, что давала взятки Шестуну в сумме 10 млн рублей за общее покровительство», — сообщила Шестун.

В июне сообщалось, что Шестун в качестве знака протеста порезал себе руку во время заседания 235-го гарнизонного военного суда.