В Госдуме прокомментировали запрет микрокредитов под залог жилья
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По его словам, на данный момент подавляющее число вопросов урегулировано.
Как отметил депутат, в будущем стоит ждать следующих поправок в законопроект.
«Мы сейчас посмотрим, как всё это работает, и дальше пойдём как раз по ограничению лимита, до которого могут набегать проценты, пени и штрафы», — уточнил Аксаков.
Ранее в Совфеде объяснили важность запрета микрокредитов под залог жилья.
Как сообщали «Известия» со ссылкой на исследование Национальной ассоциации коллекторских агентств (НАПКА), в 20 регионах России зафиксирован уровень просроченной задолженности по кредитам выше среднего по стране.