В Госдуме прокомментировали запрет микрокредитов под залог жилья

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Глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с ФАН прокомментировал принятие Госдумой в третьем, окончательном чтении закона, который запрещает микрофинансовым организациям выдавать кредиты под залог жилья.
В Госдуме прокомментировали запрет микрокредитов под залог жилья
  • © duma.gov.ru

По его словам, на данный момент подавляющее число вопросов урегулировано.

Как отметил депутат, в будущем стоит ждать следующих поправок в законопроект.

«Мы сейчас посмотрим, как всё это работает, и дальше пойдём как раз по ограничению лимита, до которого могут набегать проценты, пени и штрафы», — уточнил Аксаков.

Ранее в Совфеде объяснили важность запрета микрокредитов под залог жилья.

Как сообщали «Известия» со ссылкой на исследование Национальной ассоциации коллекторских агентств (НАПКА), в 20 регионах России зафиксирован уровень просроченной задолженности по кредитам выше среднего по стране.

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