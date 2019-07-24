В Совфеде объяснили важность запрета микрокредитов под залог жилья

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Анастасия Румянцева
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников прокомментировал RT принятие Госдумой в третьем, окончательном чтении закона, который запрещает микрофинансовым организациям выдавать кредиты под залог жилья.
В Совфеде объяснили важность запрета микрокредитов под залог жилья
  • © Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

«Принятый закон о том, чтобы исключить из системы залога жильё заёмщика, является абсолютно оправданным. Люди, попадая в сложные жизненные ситуации, порой готовы сиюминутно жертвовать всем, не понимая всю соразмерность тех жертв, которые они приносят. Когда за небольшой долг микрофинансовые организации изымают жильё, которое стоит во много, в десятки, сотни раз больше, то это абсолютно несправедливо», — пояснил Калашников.

Ранее Госдума приняла закон о запрете микрокредитов под залог жилья.

Кроме того, ужесточаются требования к минимальному размеру капитала микрокредитной компании: 1 млн рублей с 1 июля 2020 года с ежегодным повышением до 5 млн рублей к 1 июля 2024 года.

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