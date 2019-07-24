Госдума приняла закон о запрете микрокредитов под залог жилья

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, который запрещает микрофинансовым организациям выдавать кредиты под залог жилья.

«Принятый Государственной думой закон позволяет не допустить ситуации, когда человек теряет своё единственное жильё из‑за незначительного по сравнению с его стоимостью микрокредита», — говорится в сообщении на сайте нижней палаты парламента.

Принятые поправки также предусматривают дополнительные возможности для микрофинансовых организаций по идентификации клиентов с помощью государственных информационных систем.

Кроме того, ужесточаются требования к минимальному размеру капитала микрокредитной компании: 1 млн рублей с 1 июля 2020 года с ежегодным повышением до 5 млн рублей к 1 июля 2024 года.

В апреле сенаторы во главе со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко внесли данный законопроект в Госдуму.

Предполагалось, что данная инициатива позволит избежать случаев получения займов по чужим документам.

Финансовый советник Александр Иванов в беседе с телеканалом «360» оценил тенденцию увеличения числа микрозаймов в праздники.