Родительский комитет поддержал закон о поиске детей по геолокации телефона

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Полина Полетаева
Глава Национального родительского комитета Ирина Волынец в беседе с RT прокомментировала принятие Госдумой в третьем чтении закона, позволяющего использовать при поиске пропавших детей данные геолокации их телефонов.
Родительский комитет поддержал закон о поиске детей по геолокации телефона
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«Я думаю, что если мы соблюдём законность и дадим родителям право решать самим, дают они доступ к геолокации своих детей или нет, то это отличная инициатива… Понятно, что бывают случаи, когда ребёнок не в сети, или что-то произошло с телефоном, или злоумышленник лишил права пользоваться телефонной связью, — в этих случаях эта инициатива не поможет. Но во всех других она, конечно же, может стать полезной», — сказала Волынец.

Ранее Госдума приняла закон о поиске пропавших детей по геолокации телефона.

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