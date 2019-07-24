Родительский комитет поддержал закон о поиске детей по геолокации телефона

Глава Национального родительского комитета Ирина Волынец в беседе с RT прокомментировала принятие Госдумой в третьем чтении закона, позволяющего использовать при поиске пропавших детей данные геолокации их телефонов.

«Я думаю, что если мы соблюдём законность и дадим родителям право решать самим, дают они доступ к геолокации своих детей или нет, то это отличная инициатива… Понятно, что бывают случаи, когда ребёнок не в сети, или что-то произошло с телефоном, или злоумышленник лишил права пользоваться телефонной связью, — в этих случаях эта инициатива не поможет. Но во всех других она, конечно же, может стать полезной», — сказала Волынец.

Ранее Госдума приняла закон о поиске пропавших детей по геолокации телефона.