Госдума приняла закон о поиске пропавших детей по геолокации телефона

Государственная дума приняла в третьем чтении закон, позволяющий использовать при поиске пропавших детей данные геолокации их телефонов.

Об этом сообщается на сайте Госдумы.

«В случае пропажи ребёнка его родители (или один из них, или законные представители) смогут обратиться в органы полиции с письменным заявлением, и те в течение 24 часов должны начать поиски, в том числе с возможностью получить доступ к данным геолокации мобильных устройств ребёнка — например, его телефона или планшета», — говорится в сообщении.

Ранее телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу подмосковного ГУ МВД России сообщал, что на трассе М-2 «Крым» нашли 10-летнюю девочку, отправившуюся на велосипеде в Брянск.