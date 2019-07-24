Госдума приняла закон о поиске пропавших детей по геолокации телефона

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Государственная дума приняла в третьем чтении закон, позволяющий использовать при поиске пропавших детей данные геолокации их телефонов.
Госдума приняла закон о поиске пропавших детей по геолокации телефона
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Об этом сообщается на сайте Госдумы.

«В случае пропажи ребёнка его родители (или один из них, или законные представители) смогут обратиться в органы полиции с письменным заявлением, и те в течение 24 часов должны начать поиски, в том числе с возможностью получить доступ к данным геолокации мобильных устройств ребёнка — например, его телефона или планшета», — говорится в сообщении.

Ранее телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу подмосковного ГУ МВД России сообщал, что на трассе М-2 «Крым» нашли 10-летнюю девочку, отправившуюся на велосипеде в Брянск.

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