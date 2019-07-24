В Госдуме предложили пускать в курилки аэропортов за деньги

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Депутаты Госдумы готовят поправки к законопроекту о возвращении курилок в аэропорты, чтобы сделать их платными. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на первого зампреда комитета по охране здоровья нижней палаты Федота Тумусова.
В Госдуме предложили пускать в курилки аэропортов за деньги
  • РИА Новости

По его словам, оборудование курительных комнат стоит денег, и эти расходы аэропорты переложат на пассажиров.

«Мы считаем, что платить должны курильщики, которые будут пользоваться этими комнатами», — отметил парламентарий.

Он оценил возможную плату за вход в курилку в 50—100 рублей.

Тумусов также отметил, что правительству следует в отдельном нормативном правовом акте указать предельный уровень концентрации табачного дыма около помещений.

Ранее Государственная дума в первом чтении одобрила проект, предполагающий возвращение зон для курения в российские аэропорты. 

Руководитель Политической экспертной группы Константин Калачёв в беседе с RT назвал инициативу своевременной и правильной.

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