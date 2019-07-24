В Госдуме предложили пускать в курилки аэропортов за деньги
- РИА Новости
По его словам, оборудование курительных комнат стоит денег, и эти расходы аэропорты переложат на пассажиров.
«Мы считаем, что платить должны курильщики, которые будут пользоваться этими комнатами», — отметил парламентарий.
Он оценил возможную плату за вход в курилку в 50—100 рублей.
Тумусов также отметил, что правительству следует в отдельном нормативном правовом акте указать предельный уровень концентрации табачного дыма около помещений.
Ранее Государственная дума в первом чтении одобрила проект, предполагающий возвращение зон для курения в российские аэропорты.
Руководитель Политической экспертной группы Константин Калачёв в беседе с RT назвал инициативу своевременной и правильной.