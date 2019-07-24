В Роспотребнадзоре рассказали о причине отравления детей в Хабаровске

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Пешеходный фонтан в Хабаровске, после купания в котором за медицинской помощью с симптомами кишечной инфекции обратились 37 детей, закрыли на дезинфекцию. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по региону.

«Из материала заболевших детей выделен норовирус. Аналогичный вирус выделен при лабораторных исследованиях воды из фонтана», — приводит РИА Новости сообщение.

Как уточняется, инфекция в пробах была подтверждена лабораторно.

Согласно информации врачей, все заболевшие отдыхали на набережной стадиона имени Ленина возле пешеходного фонтана. Тяжёлой формы заболевания выявлено не было.

Отмечается, что 19 детей госпитализированы, ещё 18 проходят амбулаторное лечение.

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