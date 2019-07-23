Путин поручил Минздраву обеспечить регулярную поставку вакцин в регионы

Президент России Владимир Путин поручил Минздраву обеспечить регулярную поставку иммунобиологических лекарств для иммунопрофилактики в регионы.

«Минздраву России... обеспечить регулярную (не реже трёх раз в год) поставку в субъекты России иммунобиологических лекарственных препаратов, используемых для иммунопрофилактики в рамках национального календаря профилактических прививок, исходя из потребностей субъектов России», — говорится в поручении, опубликованном на сайте Кремля.

Также Путин поручил правительству утвердить стратегию развития иммунопрофилактики инфекционных болезней на период до 2035 года.

Ранее министр здравоохранения Подмосковья Татьяна Мухтасарова в эфире телеканала «360» рассказала о решении вопросов лекарственного обеспечения льготников в Московской области.