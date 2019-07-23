Путин поручил проработать развитие профилактики инфекционных болезней

Президент России Владимир Путин поручил правительству утвердить стратегию развития иммунопрофилактики инфекционных болезней на период до 2035 года.

Стратегия должна быть утверждена до 1 декабря.

Как отмечается в перечне поручений, в качестве первоочередных задач должно быть определено удовлетворение к 2025 году потребностей населения в иммунобиологических лекарствах и организация на производственной базе «отечественных предприятий полного цикла производства вакцин для прививок», которые включены в национальный календарь профилактических прививок.

Ранее министр здравоохранения Подмосковья Татьяна Мухтасарова в эфире телеканала «360» рассказала о решении вопросов лекарственного обеспечения льготников в Московской области.