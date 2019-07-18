В Минздраве Подмосковья рассказали об обеспечении льготников лекарствами

Министр здравоохранения Подмосковья Татьяна Мухтасарова рассказала о решении вопросов лекарственного обеспечения льготников в Московской области.

«Наша команда сплотилась и начала решать самую острую задачу, связанную с лекарственным обеспечением и льготных категорий граждан, и людей, которые поступают в стационары», — сказала она в эфире телеканала «360», отметив, что в настоящее время число федеральных и региональных льготников составляет около 700 тыс., среди них и лица с инсулиновой зависимостью.

По её словам, люди могут получить необходимое лекарство в течение 10—15 дней.

«Мы понимаем, что люди, которым нужен препарат, идут в поликлинику, получают рецепт, и он должен быть отоварен не позднее чем в 10—15 дней. Чётко регламентированные сроки. Нам удалось за последние три недели сделать так, чтобы количество необеспеченных рецептов равнялось нулю», — добавила Мухтасарова.

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