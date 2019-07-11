В Крыму рассказали о модернизации медицинских учреждений
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- РИА Новости
«С точки зрения модернизации могу сказать: на 3,5 млрд рублей учреждениями здравоохранения изготовлена проектная документация, и мы договорились, что в следующем году эту сумму в полном объёме закроем. Есть понимание, из каких источников», — заявил он в ходе представления нового министра здравоохранения республики Игоря Чемоданова.
Работа по модернизации региональных медучреждений — одна из первоочередных задач Чемоданова. Ему также предстоит разобраться, в частности, с выдачей лекарств льготникам.
Ранее URA.RU сообщало, что в медучреждения Курганской области поступит новое оборудование до конца года.