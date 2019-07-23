В ДТП под Смоленском пострадали 16 человек

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В результате столкновения автобуса и грузовика в Смоленской области 16 человек получили травмы.
В ДТП под Смоленском пострадали 16 человек
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте УГИБДД УМВД России по Смоленской области.

«В результате дорожно-транспортного происшествия три человека с телесными повреждениями доставлены в медицинское учреждение, 13 человек обратились за медицинской помощью», — говорится в сообщении.

По данным автоинспекторов, водитель грузового автомобиля DAF-105 не предоставил преимущество в движении автобусу «Марус», который двигался по главной дороге.

Ранее в Омской области в аварии с участием кроссовера и легкового автомобиля погибли два человека, ещё 11 получили травмы.

Также URA.RU информировало, что в Тюменской области произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и грузовика.

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