В Госдуме оценили законопроект об идентификации пользователей e-mail

Короткая ссылка
Анна Лушникова
Зампред комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов в беседе с RT прокомментировал внесение сенаторами на рассмотрение в Государственную думу законопроекта, который предусматривает идентификацию пользователей электронной почты.
В Госдуме оценили законопроект об идентификации пользователей e-mail
  • Reuters

«Пока сложно сказать, насколько этот закон поможет. Всё-таки основное количество спама идёт с зарубежных серверов и с использованием сервисов электронной почты тех компаний, которые находятся за территорией России», — сказал он.

Депутат также отметил, что комитет внимательно изучит концепцию, которую сенаторы описали в пояснительной записке.

«Но на первый взгляд закон выглядит сомнительно, потому что дополнительное регулирование приведёт к усложнению и возможным потерям почтовых сервисов при потере номера мобильного телефона», — считает Свинцов.

Ранее сенаторы внесли на рассмотрение в Государственную думу законопроект, который предусматривает идентификацию пользователей электронной почты.

По мнению создателей проекта, он позволит снизить число ложных террористических сообщений, которые распространяются с помощью e-mail.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить