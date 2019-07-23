В Госдуме оценили законопроект об идентификации пользователей e-mail
- Reuters
«Пока сложно сказать, насколько этот закон поможет. Всё-таки основное количество спама идёт с зарубежных серверов и с использованием сервисов электронной почты тех компаний, которые находятся за территорией России», — сказал он.
Депутат также отметил, что комитет внимательно изучит концепцию, которую сенаторы описали в пояснительной записке.
«Но на первый взгляд закон выглядит сомнительно, потому что дополнительное регулирование приведёт к усложнению и возможным потерям почтовых сервисов при потере номера мобильного телефона», — считает Свинцов.
Ранее сенаторы внесли на рассмотрение в Государственную думу законопроект, который предусматривает идентификацию пользователей электронной почты.
По мнению создателей проекта, он позволит снизить число ложных террористических сообщений, которые распространяются с помощью e-mail.