Росстат назвал самую распространённую зарплату в стране

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Большинство россиян зарабатывают 23,5 тыс. рублей в месяц, сообщает газета «Известия» со ссылкой на предварительные данные Росстата за апрель 2019 года.
Росстат назвал самую распространённую зарплату в стране
  • © Михаил Воскресенский
  • РИА Новости

Как уточнила проректор по научной деятельности Государственного университета управления Ксения Екимова, такую зарплату получают около 15—20% россиян.

По мнению экспертов, именно этот показатель можно считать модальным и отражающим реальные доходы населения.

В то же время медианный показатель, как правило, отражает уровень зарплат только в крупных и средних предприятиях.

«Учёт зарплат на малых или в ИП для ведомства сложен, поскольку он не может принудить их давать ежемесячную информацию. Кроме того, при расчёте уровня зарплат Росстат не может учесть такие явления, как внутренние совмещения на предприятиях», — заявил проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов.

Ранее сообщалось, что уровень медианной зарплаты в России составил 34,3 тыс. рублей.

При этом средняя зарплата по стране, по данным Росстата, достигает 47,7 тыс. рублей.

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