Росстат назвал самую распространённую зарплату в стране
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- РИА Новости
Как уточнила проректор по научной деятельности Государственного университета управления Ксения Екимова, такую зарплату получают около 15—20% россиян.
По мнению экспертов, именно этот показатель можно считать модальным и отражающим реальные доходы населения.
В то же время медианный показатель, как правило, отражает уровень зарплат только в крупных и средних предприятиях.
«Учёт зарплат на малых или в ИП для ведомства сложен, поскольку он не может принудить их давать ежемесячную информацию. Кроме того, при расчёте уровня зарплат Росстат не может учесть такие явления, как внутренние совмещения на предприятиях», — заявил проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов.
Ранее сообщалось, что уровень медианной зарплаты в России составил 34,3 тыс. рублей.
При этом средняя зарплата по стране, по данным Росстата, достигает 47,7 тыс. рублей.