Росстат назвал число россиян с зарплатой больше миллиона

Более 11 тыс. россиян зарабатывают свыше 1 млн рублей в месяц, следует из исследования Росстата. Это наиболее малочисленная категория работников — её доля составляет менее 0,1%.

Как передаёт РБК, самая многочисленная категория — более 2,6 млн человек — получает от 33,9 тыс. до 40 тыс. рублей в месяц.

Отмечается, что число работников-миллионеров за два года выросло на 38%. Средняя зарплата в этой категории равна 2,4 млн рублей, что на 4,3% выше, чем двумя годами ранее.

Самые высокие зарплаты оказались у сотрудников сферы культуры, спорта, организации досуга и развлечений — 5,8 млн рублей ежемесячно, сообщило ведомство.

Далее идёт сфера прочих услуг, а на третье место эксперты поставили специалистов в сфере производства нефтепродуктов и кокса, химических веществ и лекарственных средств (3,7 и 2,7 млн рублей соответственно).

Ранее в Росстате определили медианную зарплату по стране.

«Известия» писали, что наибольшие темпы роста доходов зафиксированы в сферы здравоохранения и социальных услуг.