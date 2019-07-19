Росстат назвал число россиян с зарплатой больше миллиона
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- РИА Новости
Как передаёт РБК, самая многочисленная категория — более 2,6 млн человек — получает от 33,9 тыс. до 40 тыс. рублей в месяц.
Отмечается, что число работников-миллионеров за два года выросло на 38%. Средняя зарплата в этой категории равна 2,4 млн рублей, что на 4,3% выше, чем двумя годами ранее.
Самые высокие зарплаты оказались у сотрудников сферы культуры, спорта, организации досуга и развлечений — 5,8 млн рублей ежемесячно, сообщило ведомство.
Далее идёт сфера прочих услуг, а на третье место эксперты поставили специалистов в сфере производства нефтепродуктов и кокса, химических веществ и лекарственных средств (3,7 и 2,7 млн рублей соответственно).
Ранее в Росстате определили медианную зарплату по стране.
«Известия» писали, что наибольшие темпы роста доходов зафиксированы в сферы здравоохранения и социальных услуг.