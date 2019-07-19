В Росстате назвали размер медианной зарплаты в России
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на документы ведомства, у половины россиян зарплата выше этого уровня, а у половины — ниже.
Подчёркивается, что средняя зарплата достигает 47,7 тыс. рублей.
Агентство уточняет, что чем выше отношение медианного значения зарплаты к её среднему уровню, тем меньше неравенство в оплате труда, и в России оно составляет 72,1%.
Так, например, в Москве средняя зарплата около 96 тысяч рублей, и медиана на 31,2% процента меньше — 66 тысяч рублей.
Ранее газета «Известия» сообщала, что Росстат назвал отрасли с самым большим ростом зарплат. Наибольшими темпами в России растут заработки тех, кто трудится в области здравоохранения и социальных услуг.