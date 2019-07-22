В ХМАО ужесточили требования к пассажирским перевозкам

Члены правительства Ханты-Мансийского автономного округа одобрили изменения в региональный закон, касающийся отдельных вопросов организации транспортного обслуживания населения. Об этом сообщает kp.ru.

«Уточнены требования к перевозчикам в части их обязанности предоставлять в режиме реального времени информацию о местонахождении транспорта в региональную навигационно-информационную систему», — заявил директор департамента дорожного хозяйства и транспорта Константин Гребешок.

По его словам, также ужесточены требования к соблюдению расписания. Число невыполненных рейсов в течение одного квартала не может превышать 3%.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в Казани заявили о снижении числа ДТП, произошедших по вине водителей автобусов.