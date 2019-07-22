Эксперт оценил заявление Чемезова о подделке питьевой воды в России

Главный специалист НИИ ВОДГЕО, доктор технических наук Александр Смирнов прокомментировал в беседе с RT заявление главы «Ростеха» Сергея Чемезова о том, что четверть продаваемой в России питьевой воды — подделка.

«То, что производство воды имеет возможность быть поддельным, — да. Огромное количество мелких, непроверенных производителей клеят этикетки известных фирм — это давно известно. По контексту, как я понимаю, это относится к бутилированной воде. Бутылки — такая вещь, которая легко подделываются», — пояснил он.

Он также назвал «продуманным» предложение о маркировке продукции.

Ранее глава «Ростеха» Сергей Чемезов заявил, что четверть продаваемой в России питьевой воды — подделка, в некоторых регионах страны эта цифра составляет 80%.

По словам Чемезова, чтобы изменить сложившуюся в рассматриваемой сфере ситуацию, необходимо как можно скорее приступить к маркировке продукции.