Эксперт заявил о необходимости ужесточить наказание за подделку воды

Главный научный консультант государственного учреждения «Центр стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровья» Минздрава Россия, академик РАН Юрий Рахманин прокомментировал в беседе с RT заявление главы «Ростеха» Сергея Чемезова о том, что четверть продаваемой в России питьевой воды — подделка.

«Если выявлен, и это в действительности фальсификат, и это доказано — это преступление. Это основной по массе продукт питания, если он обманный и некачественный — это преступление перед человеком и его здоровьем. Здесь должны быть суровые наказания», — отметил эксперт.

По его словам, стоит проводить качественный анализ и посещать предприятия, на которых идёт розлив воды.

«Если есть подозрения на то, что это просто некачественно и не может выпускаться в производство, а если ещё и фальсификат, то надо закрывать предприятия, накладывать штрафы, писать об этом в соответствующие органы прокуратуры», — заключил Рахманин.

Ранее глава «Ростеха» Сергей Чемезов заявил, что четверть продаваемой в России питьевой воды — подделка, в некоторых регионах страны эта цифра составляет 80%.

По словам Чемезова, чтобы изменить сложившуюся в рассматриваемой сфере ситуацию, необходимо как можно скорее приступить к маркировке продукции.