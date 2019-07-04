Медведев поручит проработать вопрос о маркировке напитков из виноматериалов

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручит проработать вопрос о необходимости маркировки продукции из виноматериалов, чтобы её можно было отличить от вина, сделанного из винограда.

«В связи с обсуждением двух законопроектов о внесении изменений в Налоговый кодекс было обращено внимание на необходимость зафиксировать в протоколе заседания поручения о необходимости проработать вопрос о маркировке продукции виноделия, сделанной из виноматериалов, чтобы её можно было отличать от продукции, сделанной из винограда», — приводит Интерфакс сообщение пресс-службы кабмина.

Отмечается, что «соответствующее поручение Медведева будет в протоколе заседания».

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что усилил контроль за качеством алкогольной продукции из Грузии.