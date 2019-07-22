В Госдуме подготовят законопроект для борьбы с подделкой воды

Первый замруководителя фракции «Единая Россия» Адальби Шхагошев сообщил RT о подготовке законопроекта по усилению ответственности за производство некачественной минералки.

Комментируя предоставленные главой «Ростеха» Сергеем Чемезовым данные о том, что четверть воды в России подделывается, Шхагошев напомнил, что в сентябре 2017 года выступал с предложением усилить ответственность за производство фальсифицированной минеральной и питьевой воды.

«Мы консультировались с представителями ассоциаций производителей воды, экспертами по совершенствованию законодательства в водной сфере, проводили круглый стол на эту тему. На мой взгляд, для недобросовестных производителей минеральной и питьевой воды нужно усилить ответственность. Регулярное потребление некачественной воды имеет накопительный эффект и наносит вред здоровью людей», — отметил Шхагошев.

Он добавил, что питьевая вода является одним из важнейших продуктов для потребления, производству которого, по его мнению, необходимо уделять особое внимание.

«И кстати, представители отрасли, с участием которых проходил круглый стол, поддержали ужесточение санкций за производство фальсифицированной продукции. Понимая актуальность данной проблемы, мы продолжим её изучение и подготовим законопроект, который позволит исключить подделку минеральной воды», — заключил депутат.

Ранее глава «Ростеха» Сергей Чемезов заявил, что четверть продаваемой в России питьевой воды — подделка, в некоторых регионах страны эта цифра составляет 80% продукции.

По словам Чемезова, чтобы изменить сложившуюся в рассматриваемой сфере ситуацию, необходимо как можно скорее приступить к маркировке продукции.