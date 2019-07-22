Скворцова оценила работу медиков в зоне паводка в Иркутской области

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова прокомментировала работу медиков в зоне паводка в Иркутской области.

«Буквально в пятницу (19 июля. — RT) вместе с президентом России были на подтопленных зонах в Иркутской области, в Братске, где фантастически проявили себя медики, заслужили огромные благодарности, которые им, соответственно, на этом совещании выразил президент России», — цитирует её ТАСС.

По словам Скворцовой, более 300 медиков, врачей, медсестёр и фельдшеров сами пострадали от паводков и лишились своих жилищ, а их семьи оказались в пунктах временного размещения и в итоге — в пунктах длительного нахождения, но при этом они трудились на своих рабочих местах с самого начала разгула стихии.

«Все эти 300 человек с первого дня заступили на трудовую вахту и работали, оказывая помощь всем остальным. Сами лишились всего, но они трудились так, как должен трудиться честный человек», — отметила министр.

27 июня в Иркутской области начались сильные паводки. По последним данным, жертвами стихии стали 25 человек. В зоне бедствия оказалось почти 11 тыс. домов, в них проживали более 34 тыс. человек.

Уроженец Иркутска музыкант Денис Мацуев в беседе с НСН прокомментировал паводок в Иркутской области.