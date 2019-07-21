Губернатор Иркутской области рассказал о сроках восстановления дамб

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко заявил, что разрушенные из-за паводка дамбы в регионе планируется восстановить до начала осенних дождей.

«В восьми районах располагается 26 защитных сооружений, наша задача — их восстановить до осенних дождей. Работа эта очень большая. Их общая стоимость восстановления порядка 1,3 млрд рублей, это мы должны до осенних паводков сделать», — цитирует его ТАСС.

По его словам, над данным вопросом в настоящий момент работают муниципалитеты, региональное Министерство природных ресурсов, а также Минстрой России.

Ранее уроженец Иркутска музыкант Денис Мацуев в беседе с НСН прокомментировал паводок в Иркутской области.

27 июня в Иркутской области начались сильные паводки. По последним данным, жертвами стихии стали 25 человек. Продолжаются поиски восьми местных жителей, которые числятся пропавшими без вести. В зоне бедствия оказалось почти 11 тыс. домов, в них проживали более 34 тыс. человек.

Как жители Иркутской области справляются с последствиями паводка — в материале RT.