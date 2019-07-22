В Москве утвердили дизайн станции метро «Окская»

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В Москомархитектуре утвердили дизайн станции «Окская» Некрасовской линии столичного метрополитена, сообщает сайт «Москва 24».
В Москве утвердили дизайн станции метро «Окская»
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Потолок оформят ярко-синими алюминиевыми панелями и круглыми светодиодными лампами. Мерцающие окружности на синем фоне будут создавать иллюзию реки с кругами на воде.

«Архитекторов вдохновила расположенная неподалеку улица Окская, названная в честь реки Оки. Поэтому в качестве основного цвета для оформления станции был выбран синий», — цитирует главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова портал мэра и правительства.

Строительство проходит в Юго-Восточном округе — на пересечении Рязанского проспекта и Окской улицы.

Ранее сообщалось, что станцию «Стахановская» Некрасовской линии оформят в конструктивистском стиле.

В 2018 году, как сообщала интернет-газета «Утро.ру», в Москве открылась новая платформа Новохохловская Курского направления.

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