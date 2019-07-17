Станцию метро «Стахановская» оформят в конструктивистском стиле

Короткая ссылка
Станцию «Стахановская» Некрасовской линии московского метро оформят в конструктивистском стиле.
Станцию метро «Стахановская» оформят в конструктивистском стиле
  • ©mos.ru

Об этом 17 июля сообщается на сайте столичной мэрии.

Как пишут «Известия», соответствующую эстетику в оформлении передадут с применением строгих геометрических форм в сочетании с красным, коричневым, белым и темно-серым цветами.

Для оформления интерьера, который будет напоминать производственный цех, специалисты планируют использовать колонны из гранита, а также установить белые плафоны-трубки на потолках.

В 2018 году, как сообщала интернет-газета «Утро.ру», в Москве открылась новая платформа Новохохловская Курского направления.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить