Станцию метро «Стахановская» оформят в конструктивистском стиле

Станцию «Стахановская» Некрасовской линии московского метро оформят в конструктивистском стиле.

Об этом 17 июля сообщается на сайте столичной мэрии.

Как пишут «Известия», соответствующую эстетику в оформлении передадут с применением строгих геометрических форм в сочетании с красным, коричневым, белым и темно-серым цветами.

Для оформления интерьера, который будет напоминать производственный цех, специалисты планируют использовать колонны из гранита, а также установить белые плафоны-трубки на потолках.

В 2018 году, как сообщала интернет-газета «Утро.ру», в Москве открылась новая платформа Новохохловская Курского направления.