В поликлиниках Москвы началась неделя здоровья
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Посетители могут проконсультироваться у специалистов, научиться оказанию первой помощи, узнать, как ухаживать за ребёнком или лежачим больным.
23 июля в филиале №1 городской поликлиники №6 пройдёт лекция «Медико-социальная экспертиза, порядок направления, показания», а в школе молодых родителей в филиале №1 детской поликлиники №48 — занятие «Питание кормящей матери», передаёт портал мэра и правительства.
Ранее НСН сообщала о павильонах «Здоровая Москва» в столичных парках.