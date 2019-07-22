В поликлиниках Москвы началась неделя здоровья

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В столичных поликлиниках началась неделя здоровья, которая продлится до 26 июля. Об этом сообщает сайт «Москва 24».
В поликлиниках Москвы началась неделя здоровья
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Посетители могут проконсультироваться у специалистов, научиться оказанию первой помощи, узнать, как ухаживать за ребёнком или лежачим больным.

23 июля в филиале №1 городской поликлиники №6 пройдёт лекция «Медико-социальная экспертиза, порядок направления, показания», а в школе молодых родителей в филиале №1 детской поликлиники №48 — занятие «Питание кормящей матери», передаёт портал мэра и правительства.

Ранее НСН сообщала о павильонах «Здоровая Москва» в столичных парках.

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