Эксперт прокомментировал ситуацию с арендой сторонниками Навального подвала в доме в Москве

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Анна Лушникова, Александра Рыкова
Гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв прокомментировал в беседе с RT ситуацию с размещением штаба Алексея Навального в подвале дома в Москве без согласия собственников.
Эксперт прокомментировал ситуацию с арендой сторонниками Навального подвала в доме в Москве
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«Если мы говорим о нарушениях, а именно о незаконном финансировании предвыборной кампании, то есть о том, что помещение было арендовано на другие деньги, о честной предвыборной кампании говорить не приходится в принципе. Финансирование из сторонних источников действительно запрещено законодательством», — объяснил эксперт.

Ранее сообщалось, что жители дома на Рождественском бульваре обратились в правоохранительные органы в связи с тем, что подвал дома, который находится в их долевой собственности, был сдан в аренду сторонникам Алексея Навального. Здесь разместился центр сбора подписей для кандидатов-самовыдвиженцев на выборах в Мосгордуму.

Подробнее —  в материале RT.

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