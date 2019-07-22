Политолог оценил ситуацию с размещением штаба Навального в подвале дома в Москве
- Центр сбора подписей в подвале дома на Рождественском бульваре / © RT
«Ситуация на самом деле очень странная. По этому адресу был организован не только так называемый центр сбора подписей. Это ещё и адрес регистрации организации Transparency International. Она там, правда, не находится физически. Но те же самые люди возможность регистрации ей предоставили», — рассказал политолог.
Асафов заявил, что Центр сбора подписей, по его мнению, был организован с нарушением Избирательного кодекса города Москвы.
«Помещение не было оплачено из фонда какого-то кандидата, оно было просто предоставлено без оформления, и это нарушает законодательство», — считает Асафов.
Эксперт подчеркнул, что задача оппозиции — это не избрание в Мосгордуму, а максимальная радикализация протеста.
«И ради протеста это и затевается. Для этого все средства хороши, в том числе и незаконное предоставление помещения под открытый с нарушением центр сбора подписей, который, судя по результатам, кандидатам всё равно не помог», — заключил эксперт.
Ранее сообщалось, что жители дома на Рождественском бульваре обратились в правоохранительные органы в связи с тем, что подвал дома, который находится в их долевой собственности, был сдан в аренду сторонникам Алексея Навального. Здесь разместился Центр сбора подписей для кандидатов-самовыдвиженцев на выборах в Мосгордуму.
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