Политолог оценил ситуацию с размещением штаба Навального в подвале дома в Москве

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Анна Лушникова
Политолог Александр Асафов прокомментировал в беседе с RT ситуацию с размещением штаба Алексея Навального в подвале дома в Москве без согласия собственников.
Политолог оценил ситуацию с размещением штаба Навального в подвале дома в Москве
  • Центр сбора подписей в подвале дома на Рождественском бульваре / © RT

«Ситуация на самом деле очень странная. По этому адресу был организован не только так называемый центр сбора подписей. Это ещё и адрес регистрации организации Transparency International. Она там, правда, не находится физически. Но те же самые люди возможность регистрации ей предоставили», — рассказал политолог.

Асафов заявил, что Центр сбора подписей, по его мнению, был организован с нарушением Избирательного кодекса города Москвы.

«Помещение не было оплачено из фонда какого-то кандидата, оно было просто предоставлено без оформления, и это нарушает законодательство», — считает Асафов.

Эксперт подчеркнул, что задача оппозиции — это не избрание в Мосгордуму, а максимальная радикализация протеста.

«И ради протеста это и затевается. Для этого все средства хороши, в том числе и незаконное предоставление помещения под открытый с нарушением центр сбора подписей, который, судя по результатам, кандидатам всё равно не помог», — заключил эксперт.

Ранее сообщалось, что жители дома на Рождественском бульваре обратились в правоохранительные органы в связи с тем, что подвал дома, который находится в их долевой собственности, был сдан в аренду сторонникам Алексея Навального. Здесь разместился Центр сбора подписей для кандидатов-самовыдвиженцев на выборах в Мосгордуму.

Подробнее —  в материале RT.

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