В ГИБДД назвали основную причину ДТП со смертельным исходом
«Самая частая причина гибели участников движения связана с выездом автомобиля на полосу встречного движения», — цитирует представителя ведомства ТАСС.
Он отметил, что одним из возможных способов решения проблемы может стать разделение потоков транспорта.
Соответствующие положения уже представлены в национальном проекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
В апреле стало известно, что чаще всего нарушают правила дорожного движения водители Mercedes-Benz, BMW и ВАЗ.
Зампред Всероссийского общества автомобилистов Николай Матвеев в беседе с URA.RU оценил предложение ГИБДД об увеличении штрафа за превышение скорости на 20—40 км/ч до трёх тысяч рублей.