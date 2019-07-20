В ГИБДД назвали основную причину ДТП со смертельным исходом

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Большинство дорожно-транспортных происшествий, в результате которых погибают россияне, происходит из-за выезда автомобилей на встречную полосу движения. Об этом сообщили в Госавтоинспекции.

«Самая частая причина гибели участников движения связана с выездом автомобиля на полосу встречного движения», — цитирует представителя ведомства ТАСС.

Он отметил, что одним из возможных способов решения проблемы может стать разделение потоков транспорта.

Соответствующие положения уже представлены в национальном проекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

В апреле стало известно, что чаще всего нарушают правила дорожного движения водители Mercedes-Benz, BMW и ВАЗ.

Зампред Всероссийского общества автомобилистов Николай Матвеев в беседе с URA.RU оценил предложение ГИБДД об увеличении штрафа за превышение скорости на 20—40 км/ч до трёх тысяч рублей.

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