Проект ГОСТа на фотосессии для новорождённых в России будет доработан

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Росстандарт возвратил на доработку в профильный комитет проект ГОСТа на фотосессии младенцев из-за разногласий по поводу некоторых положений документа.
Проект ГОСТа на фотосессии для новорождённых в России будет доработан
  • ©pixabay.com

Об этом сообщают «Известия».

В проекте ГОСТа были прописаны требования к здоровью фотографов, в соответствии с которыми ВИЧ-инфицированные люди не имели права проводить фотосессии для новорождённых. Росстат заявил о том, что данное положение нарушает права людей с вирусом иммунодефицита, и вернул проект в профильный технический комитет. 

Ранее RT опубликовал некоторые положения проекта ГОСТа.

В середине июня в Росстате назвали регионы России с наибольшим числом родившихся в прошлом году. Лидером стал город Москва, где в 2018 году родились 132,1 тыс. человек.

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