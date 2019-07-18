Путин поручил отменить штрафы с камер, размещённых с нарушениями

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 февраля 2020 года решить вопрос с отменой штрафов с камер, которые размещены с нарушениями. Об этом говорится в списке поручений по итогам заседания Государственного совета.

Как сообщает ТАСС, глава государства также поручил кабмину принять меры по информированию водителей о дорожных камерах.

«Принять меры, направленные на установление требований об обязательном информировании участников дорожного движения... о местах размещения работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъёмки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения», — указывается в списке поручений.

В конце июня Путин призвал не прятать и не скрывать специально камеры видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Как отметил глава государства, целью установки камер видеослежения является снижение аварийности и травматизма на дорогах, а также сохранение жизни людей.

1 июля в Государственную думу внесли проект о требованиях к камерам видеофиксации нарушений правил дорожного движения на дорогах.

Законопроектом предлагается установить, что требования к камерам фото- и видеофиксации нарушений ПДД и места их установки определяются правительством.