В России предложили закрепить приоритет отечественных судов в Арктике

В пресс-службе Минпромторга сообщили о подготовке предложений по внесению изменений в Кодекс торгового мореплавания, которые направлены на закрепление приоритетного права использования судов, построенных на территории России. Об этом информирует РИА Новости.

«Данные предложения в том числе учитывают приоритетное использование судов, построенных на территории России, в акватории Северного морского пути», — сказали в пресс-службе ведомства.

Как уточняется, речь идёт о приоритетном праве владельцев построенных в России судов при перевозках угля, нефти, газоконденсата и других грузов в российской Арктике.

В мае в Минпромторге заявили, что новый российский атомный ледокол «Урал» проекта 22220 будет сдан заказчику в августе 2022 года.

Реализация проекта 22220 направлена на плановое обновление атомного ледокольного флота России и обеспечение круглогодичной навигации в Арктике.

Подробнее — в материале RT.