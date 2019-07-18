В России предложили закрепить приоритет отечественных судов в Арктике
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«Данные предложения в том числе учитывают приоритетное использование судов, построенных на территории России, в акватории Северного морского пути», — сказали в пресс-службе ведомства.
Как уточняется, речь идёт о приоритетном праве владельцев построенных в России судов при перевозках угля, нефти, газоконденсата и других грузов в российской Арктике.
В мае в Минпромторге заявили, что новый российский атомный ледокол «Урал» проекта 22220 будет сдан заказчику в августе 2022 года.
Реализация проекта 22220 направлена на плановое обновление атомного ледокольного флота России и обеспечение круглогодичной навигации в Арктике.
Подробнее — в материале RT.