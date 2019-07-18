Госдума приняла законы о шпионских устройствах

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Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроекты, уточняющие понятие специальных технических средств для негласного получения информации. Поправки были внесены в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях.
Госдума приняла законы о шпионских устройствах
  • ©Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

В частности, были внесены поправки в статью 138.1 Уголовного кодекса России («Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации»), уточняющие определение технических средств связи для тайного сбора информации, использование которых предусматривает уголовную и административную ответственность.

При этом новый закон предполагает освобождение от ответственности в случае использования технических средств бытового назначения, находящихся в свободном доступе «с открыто расположенными на них органами управления».

В частности, разрешено использование смартфонов, диктофонов, видеокамер, GPS-трекеров для поиска домашних животных, очков с видеокамерой и других устройств со встроенными видеокамерами или системами глобального позиционирования.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что новый законопроект позволит избежать широкого толкования термина «специальные технические средства» в ущерб интересам граждан.

Пересмотр правил покупки шпионской техники начался после вопроса RT на пресс-конференции президента Владимира Путина в 2017 году о фермере, ставшем фигурантом уголовного дела из-за трекера для коровы.

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