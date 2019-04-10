Госдума приняла в первом чтении проекты о шпионских устройствах
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- РИА Новости
Как отмечается, поправки вносятся в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях.
Под такими средствами предлагается понимать устройства, которым намеренно приданы качества и свойства для обеспечения функции тайного получения информации.
«Законодательное уточнение этого термина позволит избежать его широкого толкования в ущерб интересам наших граждан», — отметил председатель ГД Вячеслав Володин.
Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил уточнить определение секретных технических средств.
В конце декабря пленум Верховного суда разъяснил, в каких случаях покупка шпионских устройств не образует состава преступления.
Тему уголовных дел о незаконном обороте спецсредств подняли в ходе ежегодной пресс-конференции президента Владимира Путина в 2017 году.