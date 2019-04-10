Госдума приняла в первом чтении проекты о шпионских устройствах

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Государственная дума приняла в первом чтении законопроекты, разъясняющие понятие «специальные технические средства, предназначенные для негласного получения информации». Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
Госдума приняла в первом чтении проекты о шпионских устройствах
  • © Наталья Селиверстова
  • РИА Новости

Как отмечается, поправки вносятся в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях.

Под такими средствами предлагается понимать устройства, которым намеренно приданы качества и свойства для обеспечения функции тайного получения информации.

«Законодательное уточнение этого термина позволит избежать его широкого толкования в ущерб интересам наших граждан», — отметил председатель ГД Вячеслав Володин.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил уточнить определение секретных технических средств.

В конце декабря пленум Верховного суда разъяснил, в каких случаях покупка шпионских устройств не образует состава преступления.

Тему уголовных дел о незаконном обороте спецсредств подняли в ходе ежегодной пресс-конференции президента Владимира Путина в 2017 году. 

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