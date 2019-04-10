В Госдуме отметили важность законопроекта о шпионских устройствах

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Анна Лушникова
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Вячеслав Лысаков прокомментировал в беседе с RT принятие в первом чтении проекта, разъясняющего понятие «специальные технические средства, предназначенные для негласного получения информации».
В Госдуме отметили важность законопроекта о шпионских устройствах
  • РИА Новости

«Этот законопроект очень важен. Конечно, он будет дорабатываться ко второму чтению с учётом замечаний, которые прозвучали во время его рассмотрения сегодня, в первом чтении. Данный законопроект необходим в силу того, что все мы знаем истории, когда люди несли уголовную ответственность за деяния, которые не являются уголовным преступлением по здравому смыслу. Например, известный случай с одним из жителей сельской местности, фермером, который купил трекер для того, чтобы отслеживать своего телёнка и не потерять его. За покупку этого устройства он получил уголовную судимость», — сказал он.

По словам депутата, суть законопроекта в том, чтобы не наказывать людей за приобретение приборов для бытового и личного пользования.

«Установится некий раздел между специальной техникой, с помощью которой можно тайно получить любые сведения, и покупкой приборов для бытового пользования, что не является административным или уголовным проступком. Такая дифференциация крайне важна, потому что уже есть судебная практика, возбудившая общественность», — заключил Лысаков.

Ранее Госдума приняла в первом чтении проекты, разъясняющие понятие «специальные технические средства, предназначенные для негласного получения информации».

Поправки в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях были разработаны правительством России.

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