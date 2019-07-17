В Госдуме оценили упрощение режима получения гражданства для Донбасса

Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в беседе с RT прокомментировал решение российского лидера Владимира Путина расширить число граждан Украины, которые могут получить российское гражданство в упрощённом порядке.

«Новый указ отвечает требованиям защиты населения Украины, которое находится на территории Российской Федерации, и они сегодня имеют такое же право получать гражданство России в упрощённом порядке, учитывая, что они и так уже почти пять лет живут на территории России, работают, здесь родились уже их дети… Поэтому здесь соблюдены все нормы защиты граждан, которые попали в трудную жизненную ситуацию», — пояснил Водолацкий.

Он добавил, что на Украине на территориях, подконтрольных ВСУ, действуют карательные отряды националистов, которые до настоящего дня продолжают «терроризировать население».

«Они подвергаются репрессиям… На той территории даже приезды Зеленского не повлияли на улучшение ситуации. Всё больше и больше людей со стороны подконтрольной (Киеву территории. — RT) переезжают на территорию России, потому что они считают, что там невозможно сегодня жить, особенно с принятием и вступлением в действие закона о языке. Поэтому эти люди выбрали, что для них лучший путь — это получение гражданства России, жить в России, разговаривать на одном языке, где одна культура, одни традиции», — заключил депутат.

Ранее Путин расширил число граждан Украины, которые могут получить российское гражданство в упрощённом порядке.

Так, на получение гражданства смогут рассчитывать украинцы, проживавшие не только в «отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины», но и жители этих областей в целом.