Суд в Москве оставил под арестом топ-менеджера «Рольфа» Кайро
- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости.
«Решение Басманного суда Москвы... оставить без изменения, апелляционную жалобу защиты — без удовлетворения», — сказал судья.
Таким образом, Кайро останется под домашним арестом до 25 августа.
Ранее следователи возбудили дело о махинациях с валютой в отношении основателя группы компаний «Рольф» Сергея Петрова, а также ряда руководителей организации.
По данным следствия, через офшорный счёт в пользу Петрова из компании были выведены 4 млрд рублей.