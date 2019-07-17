Суд в Москве оставил под арестом топ-менеджера «Рольфа» Кайро

Московский городской суд оставил под домашним арестом директора департамента развития бизнеса «Рольфа» Анатолия Кайро по делу о выводе денег за границу.

Об этом информирует РИА Новости.

«Решение Басманного суда Москвы... оставить без изменения, апелляционную жалобу защиты — без удовлетворения», — сказал судья.

Таким образом, Кайро останется под домашним арестом до 25 августа.

Ранее следователи возбудили дело о махинациях с валютой в отношении основателя группы компаний «Рольф» Сергея Петрова, а также ряда руководителей организации.

По данным следствия, через офшорный счёт в пользу Петрова из компании были выведены 4 млрд рублей.