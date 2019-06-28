Суд отправил под домашний арест топ-менеджера «Рольфа»

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Басманный суд Москвы принял решение отправить под домашний арест директора департамента анализа и развития бизнеса автодилера «Рольф» Анатолия Кайро.
Суд отправил под домашний арест топ-менеджера «Рольфа»
  • © Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

«Суд считает, что ходатайство следствия о домашнем аресте подлежит удовлетворению», — сказала судья Наталия Дударь.

Как указывает агентство, Кайро обвиняется по пунктам «а» и «б» ч. 3 ст. 193.1 УК России о совершении валютных операций с использованием подложных документов.

Ранее Кайро был задержан после допроса.

27 июня следователи возбудили уголовное дело о махинациях с валютой в отношении основателя группы компаний «Рольф» Сергея Петрова, а также ряда других её руководителей. По данным следствия, через офшорный счёт из компании были выведены 4 млрд рублей в пользу Петрова.

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