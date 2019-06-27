СК возбудил уголовное дело в отношении главы компании «Рольф»

Следователи возбудили уголовное дело о махинациях с валютой в отношении основателя группы компаний «Рольф» Сергея Петрова, а также ряда других её руководителей. Об этом говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой СК России.

«В отношении основателя, фактического владельца и руководителя группы компаний «Рольф» Сергея Петрова и ряда её руководителей возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении.

Как отмечается, дело возбуждено по факту совершения ими «валютных операций по переводу денежных средств в особо крупном размере на банковский счёт нерезидента с представлением кредитной организации заведомо подложных документов».

Указывается, что через офшорный счёт из компании были выведены 4 млрд рублей в пользу Петрова.

Ранее автодилер «Рольф» сообщил о следственных действиях в своих подразделениях в Москве и Санкт-Петербурге.

Сергей Петров заявил, что связывает обыски в компании с делом о выводе денежных средств за рубеж в 2014 году.