В центрах «Рольф» в Москве и Петербурге проходят следственные действия

Автодилер «Рольф» сообщил о следственных действиях в его подразделениях в Москве и Санкт-Петербурге. Об этом информирует РИА Новости.

«Сегодня около девяти утра в несколько дилерских центров «Рольф» в Москве и Санкт-Петербурге пришли сотрудники СК. Предъявили постановление, наши юристы изучают документы», — говорится в сообщении автодилера.

Отмечается, что компания готова к сотрудничеству со следствием.

Основатель «Рольфа» Сергей Петров в интервью журналу Forbes заявил, что связывает обыски в компании с делом о выводе денежных средств за рубеж в 2014 году.

«Проводят действия по кейсу 2014 года. Насколько мне известно, связывают это с выводом средств за рубеж», — заявил он.

Источник ТАСС в правоохранительных органах также заявил, что следственные действия в автосалонах «Рольф» связаны с проверкой информации о незаконном выводе средств за рубеж.