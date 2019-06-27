В центрах «Рольф» в Москве и Петербурге проходят следственные действия

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Автодилер «Рольф» сообщил о следственных действиях в его подразделениях в Москве и Санкт-Петербурге. Об этом информирует РИА Новости.
В центрах «Рольф» в Москве и Петербурге проходят следственные действия
  • © Рольф

«Сегодня около девяти утра в несколько дилерских центров «Рольф» в Москве и Санкт-Петербурге пришли сотрудники СК. Предъявили постановление, наши юристы изучают документы», — говорится в сообщении автодилера.

Отмечается, что компания готова к сотрудничеству со следствием.

Основатель «Рольфа» Сергей Петров в интервью журналу Forbes заявил, что связывает обыски в компании с делом о выводе денежных средств за рубеж в 2014 году.

«Проводят действия по кейсу 2014 года. Насколько мне известно, связывают это с выводом средств за рубеж», — заявил он.

Источник ТАСС в правоохранительных органах также заявил, что следственные действия в автосалонах «Рольф» связаны с проверкой информации о незаконном выводе средств за рубеж. 

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