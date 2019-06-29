Путин прокомментировал дело в отношении главы компании «Рольф»

Президент России Владимир Путин прокомментировал уголовное дело о махинациях с валютой в отношении основателя группы компаний «Рольф» Сергея Петрова, а также других её руководителей.

По словам Путина, он впервые узнал о данном уголовном процессе.

«Я же здесь находился, это не та информация, которую мне докладывают в режиме онлайн. Я с ним не знаком, ничего не знаю о его бизнесе и никак не могу прокомментировать — справедливо или несправедливо», — заявил президент на пресс-конференции по итогам G20.

При этом Путин напомнил, что правоохранительные органы обязаны пресекать любую незаконную деятельность.

«Но что касается этого случая, ничего вам не могу сказать... Но я вам обещаю, что обязательно запрошу необходимую информацию», — добавил российский президент.

Ранее Басманный суд Москвы отправил под домашний арест директора департамента анализа и развития бизнеса «Рольф» Анатолия Кайро.

27 июня следователи возбудили уголовное дело о махинациях с валютой в отношении нескольких руководителей автодилера. По данным следствия, через офшорный счёт из компании были выведены 4 млрд рублей в пользу Петрова.