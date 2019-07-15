СК начал проверку после инцидента с самолётом рейса Казань — Петербург

Следствие начало проверку в связи с вынужденным возвращением самолёта рейса Казань — Санкт-Петербург в аэропорт вылета, заявили в пресс-службе Приволжского следственного управления на транспорте СК России.

«Следователи и криминалисты Приволжского следственного управления на транспорте СК России выехали на осмотр самолёта, совершившего вынужденную посадку в аэропорту Казани», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

По данным следствия, решение о вынужденной посадке лайнера в аэропорту вылета было принято в связи с задымлением салона и «возможными неисправностями в левом двигателе».

На борту лайнера авиакомпании «Победа», который вернулся в аэропорт вылета спустя 35 минут после взлёта, находились 185 пассажиров и шесть членов экипажа.

В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее самолёт, следовавший из Сургута в Ростов-на-Дону, вынужденно сел в аэропорту Уфы из-за плохого самочувствия пассажира.