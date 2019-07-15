СК начал проверку после инцидента с самолётом рейса Казань — Петербург

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Следствие начало проверку в связи с вынужденным возвращением самолёта рейса Казань — Санкт-Петербург в аэропорт вылета, заявили в пресс-службе Приволжского следственного управления на транспорте СК России.
СК начал проверку после инцидента с самолётом рейса Казань — Петербург
  • © РИА Новости

«Следователи и криминалисты Приволжского следственного управления на транспорте СК России выехали на осмотр самолёта, совершившего вынужденную посадку в аэропорту Казани», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

По данным следствия, решение о вынужденной посадке лайнера в аэропорту вылета было принято в связи с задымлением салона и «возможными неисправностями в левом двигателе».

На борту лайнера авиакомпании «Победа», который вернулся в аэропорт вылета спустя 35 минут после взлёта, находились 185 пассажиров и шесть членов экипажа.

В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее самолёт, следовавший из Сургута в Ростов-на-Дону, вынужденно сел в аэропорту Уфы из-за плохого самочувствия пассажира.

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