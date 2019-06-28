В Шереметьеве вынужденно сел летевший из Лондона в Нур-Султан самолёт

Самолёт авиакомпании Air Astana, выполнявший рейс из Лондона в Нур-Султан, совершил вынужденную посадку в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«Самолёт, выполнявший 27 июня рейс КС 942 авиакомпании Air Astana по направлению «Лондон — Нур-Султан», в связи с отказом одного из двух генераторов при неработающей ВСУ (вспомогательной силовой установке) выполнил вынужденную посадку в аэропорту г. Москвы в 00:18 по московскому времени», — приводит РИА Новости сообщение.

В компании добавили, что посадка прошла в штатном режиме.

Отмечается, что в настоящее время идут работы по поиску и устранению неисправности.

Утром 27 июня в Бурятии произошло крушение самолёта Ан-24, в результате которого два члена экипажа погибли, 14 человек доставлены в больницу. Всего на борту находились 43 пассажира.

Авиационный эксперт, заслуженный военный лётчик Владимир Попов в беседе с Nation News прокомментировал крушение самолёта Ан-24 в Бурятии.