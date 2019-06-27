Эксперт прокомментировал крушение Ан-24 в Бурятии

Авиационный эксперт, заслуженный военный лётчик Владимир Попов в беседе с Nation News прокомментировал крушение самолёта Ан-24 в Бурятии.

«Скорее всего, это связано с топливной автоматикой и неисправностью в работе агрегатов на двигателе. Второй момент в том, что посадка могла пройти с отклонениями. Это могло произойти, опять же, из-за технической неисправности», — заявил он.

По его словам, никаких значительных проблем с Ан-24 ранее не наблюдалось.

Утром 27 июня в Бурятии произошло крушение самолёта Ан-24, в результате которого два члена экипажа погибли, 14 человек доставлены в больницу. Всего на борту находились 43 пассажира.

Дело об аварии передано в центральный аппарат СК.