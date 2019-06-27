Эксперт прокомментировал крушение Ан-24 в Бурятии
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«Скорее всего, это связано с топливной автоматикой и неисправностью в работе агрегатов на двигателе. Второй момент в том, что посадка могла пройти с отклонениями. Это могло произойти, опять же, из-за технической неисправности», — заявил он.
По его словам, никаких значительных проблем с Ан-24 ранее не наблюдалось.
Утром 27 июня в Бурятии произошло крушение самолёта Ан-24, в результате которого два члена экипажа погибли, 14 человек доставлены в больницу. Всего на борту находились 43 пассажира.
Дело об аварии передано в центральный аппарат СК.