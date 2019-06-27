Эксперт прокомментировал крушение Ан-24 в Бурятии

Короткая ссылка
Авиационный эксперт, заслуженный военный лётчик Владимир Попов в беседе с Nation News прокомментировал крушение самолёта Ан-24 в Бурятии.
Эксперт прокомментировал крушение Ан-24 в Бурятии
  • ©03.mchs.gov.ru/Global Look Press

«Скорее всего, это связано с топливной автоматикой и неисправностью в работе агрегатов на двигателе. Второй момент в том, что посадка могла пройти с отклонениями. Это могло произойти, опять же, из-за технической неисправности», — заявил он.

По его словам, никаких значительных проблем с Ан-24 ранее не наблюдалось.

Утром 27 июня в Бурятии произошло крушение самолёта Ан-24, в результате которого два члена экипажа погибли, 14 человек доставлены в больницу. Всего на борту находились 43 пассажира.

Дело об аварии передано в центральный аппарат СК.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить